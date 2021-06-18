Российские эксперты проводят работу в Турции по оценке ситуации с коронавирусом

Российские эксперты, прибывшие на два дня в Турцию, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом и возможность возобновления туризма, осмотрели ряд объектов за первый день работы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В первый день работы специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилета, а также несколько отелей разной ценовой категории", - уточнили в ведомстве, пишет ТАСС.

Также состоялась встреча с представителями турецкого здравоохранения.

Вечером 18 июня эксперты вернутся в Москву, где по итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления туризма и авиасообщения.