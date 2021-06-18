На Ставрополье начались массовые проверки пассажирского транспорта

В связи с массовыми жалобами жителей Ставрополя на качество оказываемых пассажирских услуг в городе пройдут массовые проверки.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД фиксировались факты нарушения ПДД, которые допускали водители автобусов и маршруток. В связи с этим, на дорогах краевой столицы пройду рейды.

Впоследствии вся информация о нарушениях будет направляться в министерство дорожного хозяйства и транспорта края.