Синоптики дали прогноз погоды на июль в России

Погода в июле на всей территории России будет держаться в рамках климатической нормы, возможны периоды похолодания, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет "Российская газета".

На юге в июле будет 28-33 градуса тепла, в европейской части страны - 20-27 градусов. "В Москве температура по ночам будет держаться в диапазоне +11-16, днем до +22-27 градусов", - поделилась Паршина.

Прохладнее обычного будет в Коми, Архангельской области, Красноярском крае и на юге Сибири.

"В средней полосе – днем при похолоданиях не выше 15-20 градусов, а на юге жара может спадать до 21-26 градусов", – предупредила синоптик.

Жарче нормы в июле может быть на Урале, в Западной Сибири, в Иркутской и Магаданской областях, в Якутии, Хабаровском крае, в Приморье, на Камчатке.

На курортах юга в июле будет комфортная температура, при этом продолжатся осадки. Обильные, но кратковременные осадки прогнозируются в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе.