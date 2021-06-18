В связи с высоким риском всплеска распространения коронавирусной инфекции в аэропорту Грозного введен обязательный масочный режим.

Кроме того, для "предотвращения распространения COVID-19 призываем всех соблюдать социальную дистанцию. Данное правило распространяется на всех пассажиров, а также сотрудников и посетителей аэропорта", сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики проявить сознательность и привиться от коронавируса.