В Иране проходят выборы президента

В Иране 18 июня проходят 13-е президентские выборы.

На выборы президента Ирана допущены семь кандидатов, но трое в последний момент сняли свои кандидатуры. Таким образом, на пост президента претендуют Действующий глава судебной власти ИРИ Ибрахим Раиси, секретарь Совета по определению политической целесообразности ИРИ Мохсен Резаи Миргаед, действующий вице-спикер иранского парламента Амир Хоссейн Газизаде Хашеми и бывший глава Центрального банка ИРИ Абдольнасер Хеммати.

Право проголосовать имеют более 59 млн человек, для почти 1,3 млн избирателей эти выборы станут первыми. В МИД Ирана уточнили, что граждане, проживающие за рубежом, смогут проголосовать в 133 странах мира, исключением стали Канада, Йемен и Сингапур.

Голосование проходит в электронном формате в Тегеране и столицах 24 провинций. Всего по стране открыто более 72 тыс избирательных участков. Участки открылись в 07:00 (05:30 мск) и закроются в 00:00 (22:30 мск).

Участие в голосовании уже приняли президент Ирана Хасан Рухани, основной кандидат на пост президента Ибрахим Раиси, а также глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, он находится в Турции для участия в дипломатическом форуме и проголосовал в Анталье.

Верховный лидер Ирана Али Хаменени также проголосовал на президентских выборах. "Сегодняшний день принадлежит народу", - сказал Хаменеи и призвал граждан голосовать, ведь каждый голос имеет значение, передает IRNA.

При этом, согласно опроса, явка избирателей составит 30-40%. На прошлых президентских выборах в Иране явка превысила 70%.