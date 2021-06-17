Дагестан примет фестиваль абрикосов

Минсельхоз Дагестана с 3 по 4 июля проведет в Махачкале региональный фестиваль "Абрикос Дагестана", сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках масштабного мероприятия на улице Пушкина состоится выставка подворий районов, занимающихся производством абрикоса, научно-практическая конференция по развитию садоводства, сельскохозяйственная ярмарка", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фестиваль призван расширить доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта произведенной продукции и обеспечить реализацию качественной продукции по доступным ценам.