В МИД Грузии рассказали, когда страна будет обеспечена вакцинами от COVID-19

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что этим летом у Грузии будет достаточно вакцин от коронавируса COVID-19, чтобы успешно продолжить процесс вакцинации.

"В ближайший период у нас будут дополнительные вакцины снова из Китая. Также состоялась коммуникация с исполнительным директором Pfizer при непосредственном участии премьер-министра. Вероятно, уже с июля будет возможно поступление вакцин Pfizer в Грузию", - цитирует главу министерства "Sputnik Грузия".

Он также сообщил, что Грузия попала в список стран, которые получат вакцину из США. При этом он не уточнил, какую именно вакцину получит Грузия.

Напомним, вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года. МИД Грузии, как и другие ведомства, подключен к процессу получения Грузией вакцин от различных производителей. Ранее Минздрав Грузии заявил, что в период с июля по октябрь Грузия получит 3,2 млн доз вакцин разных компаний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся коронавирусом по всему миру на сегодняшний день составляет более 177 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. Согласно информации, опубликованной на правительственном сайте Stopcov.ge, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 356 920 случаев заражения COVID-19, умерли 5114 человек.