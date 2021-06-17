Выставка "30 лет - абстракция и декады" приглашает посетителей в Тбилиси

Открытие выставки под названием "30 лет - абстракция и декады" пройдет в пятницу 18 июня в Грузинском музее изобразительных искусств (проспект Шота Руставели, 7).

Экспозиция выставки объединила работы грузинских художников и фотографов.

По словам организаторов мероприятия, работы каждого живописца и мастера фотоискусства в экспозиции представлены как обобщенный подраздел истории независимой Грузии, а именно - периода последних 30 лет.

Посетителей ждут как живописные произведения, так и документальные фотографии из фонда грузинского информационно-аналитического агентства "Грузинформ".

Экспозиция объединяет работы художников и фотографов: Джипсона Хундадзе, Темо Джапаридзе, Александра Бандзеладзе, Лейлы Шелия, Отара Чхартишивили, Юрия Беришвили, Ираклия Парджиани, Гиви Киквадзе, Шахвалада Айвазова, Феликса Кримски и Бондо Дадвадзе, сообщает "Sputnik Грузия".

Выставка продлится до 18 июля включительно, вход свободный.