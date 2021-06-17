Евро-2020: анонс восьмого игрового дня

В пятницу, 18 июня, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны три встречи.

Открывать программу восьмого игрового дня будет матч группы E между сборными Швеции и Словакии. Игра пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 (мск).

Также в четверг состоятся две встречи в группе D. В 19:00 (мск) на поле стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго выйдут сборные Хорватии и Чехии, а в 22:00 (мск) в Лондоне начнется матч Англия - Шотландия. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли".

Напомним, в группе E, помимо сборных Швеции и Словакии, выступают команды Испании и Польши. Матч этих сборных состоится в Севилье 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск). Лидером квартета на данный момент является сборная Словакии (3 очка). Второе и третье место занимают Испания и Швеция, в активе которых по одному очку. Замыкает квартет Польша (0 очков).

После первого тура группу D возглавляет Чехия, в активе которой 3 очка. Англичане, занимающие вторую строчку, набрали столько же очков, однако уступают чехам по дополнительным показателям. Хорватия занимает третье место, Шотландия пока замыкает квартет – эти команды еще не набрали очков.