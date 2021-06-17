Евро-2020: итоги седьмого игрового дня

В четверг, 17 июня, на чемпионате Европы по футболу были сыграны три матча.

Открывала программу седьмого игрового дня встреча группы C между сборными Украины и Северной Македонии. Матч проходил на стадионе "Арена Нациналэ" в Бухаресте и завершился победой украинской команды со счетом 2:1.

На 29-й минуте полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отправил первый мяч в сетку ворот сборной Македонии, а спустя всего пять минут нападающий Роман Яремчук увеличил преимущество украинцев до двух мячей.

На 56-й минуте в ворота Украины был назначен пенальти. Эзган Алиоски с 11 метров не смог переиграть вратаря Георгия Бущана, но успел первым на добивание - 2:1. На 82-й право на 11-метровый получили уже украинцы, однако голкипер македонцев Столе Димитриевски отразил удар Руслана Малиновского с точки.

Также в четверг состоялась встреча соперников россиян и финнов по группе B – сборных Дании и Бельгии. Победу в матче, проходившем на стадионе "Паркен" в Копенгагене, со счетом 2:1 одержала бельгийская команда. На гол нападающего датчан Юссуфа Поульсена, забитый на 2-й минуте, бельгийцы ответили точными ударами Торгана Азара (54-я минута) и Кевина де Брюйне (70-я минута).

Таким образом, Бельгия набрала 6 очков в группе B и гарантировали себе выход в плей-офф. Россия с 3 очками на данный момент занимает вторую строчку квартете, у Финляндии 3 очка и 3-я позиция, Дания не набрала очков и занимает 4-е место.

Завершился седьмой игровой день матчем в Амстердаме, где сборная Нидерландов переиграла команду Австрии (2:0). Счет в матче на 11-й минуте открыл Мемфис Депай, реализовав пенальти, назначенный за фол на Дензеле Дюмфрисе. А на 57-й минуте отличился уже сам Дюмфрисе, переправив мяч в ворота после передачи Дониэлла Малена.

Благодаря победе над австрийцами подопечные Франка де Бура обеспечили себе выход в плей-офф с первого места в группе. Второе место в квартете занимает Украина, опережающая австрийцев лишь по дополнительным показателям. Северная Македония пока не набрала очков и находится на 4-й строчке.