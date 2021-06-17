Пашинян: признание Арменией независимости Карабаха приведет к войне

И.о. премьера Армении Никол Пашинян считает, что признание независимости фейкового режима "НКР", созданного Арменией на землях Азербайджана, может привести к войне. Об этом он заявил в четверг в ходе предвыборных дебатов в эфире Общественного телевидения.

Пашинян рассказал, что по мнению оппозиции его фраза "Карабах - это Армения и точка" спровоцировала войну. "Эти же люди теперь спрашивают, почему мы не признаем Карабах. Если это предложение, как они считают, привело к войне, то разве признание Карабаха не привело бы к войне? И сегодня продолжают твердить о признании. Я считаю, что эта позиция ведет к войне", - подчеркнул политик.