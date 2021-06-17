Евро-2020: Нидерланды переиграли Австрию

В Амстердаме только что завершилась встреча чемпионата Европы по футболу в группе C между сборными Нидерландов и Австрии.

Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

Голами в составе Нидерландов отметились Мемфис Депай (11-минута, с пенальти) и Дензел Думфрис (67-я).

Таким образом, Нидерланды набрали 6 очков в группе C и гарантировали себе выход в плей-офф. Вторую строчку на данный момент занимает сборная Австрии (3 очка). Идущая на третьем месте Украина набрала столько же очков, однако уступает австрийцам по дополнительным показателям. Замыкает квартет Северная Македония (0 очков).