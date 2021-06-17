В Петербурге рассказали о непростой ситуации с коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в докладе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину сообщил, что в Петербурге складывается непростая ситуация с коронавирусом.

По словам Беглова, темпы вакцинации уступают динамике поставок вакцины. Скорость передачи вируса возросла, стало больше тяжелых пациентов, в том числе молодых, приводит слова губернатора его пресс-служба.

"Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2500 коек для лечения пациентов с Сovid-19", - отметил Беглов.

В Петербурге развернуто более 8,8 тыс коек для больных коронавирусом, возобновлены запреты на работу фуд-кортов, детских комнат.

На следующей неделе в город придет большая партия вакцины "Спутник V".