Роспотребнадзор объяснил, чем вызван рост заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что основными факторами интенсивного роста распространения коронавируса COVID-19 в Москве являются пренебрежение мерами профилактики и интенсивность сезонной миграции населения.

"Связано это с тремя абсолютно понятными факторами. Первое - это нигилизм тотальный к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Также это связано с интенсивностью миграции конца весны, начала лета", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Попова также отметила, что в России увеличивается интенсивность распространения индийского штамма коронавируса. "Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России", - подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, на сегодняшний день циркулируют четыре штамма коронавируса: индийский, британский, южноафриканский и бразильский.

Помимо этого, глава Роспотребнадзора акцентировала внимание на том, что субъектам РФ было дано поручение усилить мониторинг за изменчивостью коронавируса и эпидемической ситуацией в целом и в случае необходимости ввести дополнительные меры профилактики, передает РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 260 089 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 106 615 жителей столицы, умерли – 21 198.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 177 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 264 047 случаев заражения.