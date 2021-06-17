Женщины на Кавказской войне

Образ горянки в эпоху Шамиля - образ героини, участвовавшей в сражениях наравне с мужчинами. Женщины самоотверженно защищали аулы во время осады, нередко превосходя в героизме своих мужей. Продемонстрировав способность переносить все тяготы осады, они стали символом стойкости и жертвенности.

Военный историк, подполковник Леонид Антонович Богуславский в "Истории Апшеронского полка" писал: "Горцы сражались с необыкновенным ожесточением: засев в саклях, они погибали под их развалинами и под разрушающимися завалами, но не оставляли места; женщины – и те не оставались без дела: одни из них, переодетые в мужскую одежду, принимали самое деятельное участие в битве; другие же, чтобы воодушевить своих мужей и родственников, выводили маленьких детей под самый сильный огонь и тем удерживали более робких от желания бежать".

Дмитрий Ильич Романовский, который был начальником штаба Кавказского военного округа в 1867—1871 годах, также с восхищением писал о героизме дагестанских женщин, отмечая, что "они весьма редко сдаются в плен, оказывают отчаянное сопротивление, случалось, что даже женщины бросались в бой с пистолетами и кинжалами".

О защитниках Ашильта в своих воспоминаниях писал участник кавказских походов Яков Иванович Костенецкий, подчеркивая героизм и самоотверженность горянок: "Вы знаете, чего нам стоило овладеть каждой террасой, и когда мы поднялись уже почти до середины, вдруг в стороне, между густым виноградником, мелькнула какая-то странная фигура. Я бросился туда – и что же вижу! Молоденькая, прелестной наружности девушка, как безумная, стояла и держала на плечах своих окровавленный труп юноши. Едва увидела меня, она выхватила кинжал и стала в своем грозном положении... Я посмотрел вниз и увидел, что несколько солдат напали на девушку, вышедшею на чистое место. Она придерживала одной рукой труп, другой с остервенением защищалась. Труп все ниже и ниже, она ловит его руками, но тщетно… Вот он на краю пропасти, вот полетел в бездну, и несчастная туда же за ним бросилась... Она схватила его в воздухе и навеки скрылась с ним на дне пропасти".

В сражении при Ахульго мужество женщин впечатлило даже генерала Дмитрия Алексеевича Милютина: "Даже женщины оборонялись с исступлением. С камнем или кинжалом в руках кидались на штыки или с отчаянием бросались в пропасть, на верную смерть. Трудно изобразить все сцены этого ужасного, фантастического боя: матери собственными руками убивали своих детей, чтобы только не доставались они русским, целыми семействами погибали под развалинами".

Командующий войсками при штурме Ахульго, генерал Граббе также отмечал героизм горянок: "Даже женщины принимали деятельное участие, малые дети кидали каменья на штурмующие войска. Матери с детьми своими бросались в кручу, чтоб не попасть в плен, и целые семейства были живыми погребены под развалинами сакль своих, но не сдавались".

Английская писательница Лесли Бланш в книге "Сабли рая" писала, что во время пребывания в Петербурге Шамиль был впечатлен балетом об амазонках, и даже с иронией произнес: "Если бы был у меня полк таких амазонок, Гуниб не пал бы".

Горянки предпочитали смерть плену. В аулах на протяжении длительной осады женщины не только стойко переносили тяготы осады, но и были мощным психологическим фактором по поддержке морального духа мужчин.