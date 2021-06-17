В Ставропольском крае появится новая ветроэлектростанция

Акционерное общество "ВетроОГК" (входит в контур управления АО "Новавинд" дивизиона Росатома по ветроэнергетике) получило разрешение на строительство ветроэлектростанции на территории Петровского округа Ставрополья.

Уточняется что получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации.

"ВЭС будет состоять из 24 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая (общая мощность - 60 МВт). Ставропольский край является ключевым регионом для реализации проектов АО "Новавинд", - проинформировали в пресс-службе АО "Новавинд".