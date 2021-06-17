В православии стало на два церковных праздника больше

Священный синод Русской православной церкви признал общецерковными праздниками 6 июня и 21 октября, сообщается на сайте Московской патриархии.

"Внести в общецерковный месяцеслов празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного, <...> внести в общецерковный месяцеслов празднование 8 (21) октября в честь иконы Божией Матери "Избавительница от бед" (Ташлинская)", - говорится в документах синода.

Первый праздник связан с концом эпидемии язвы в Ярославле в 1612 году, по данным РПЦ, эпидемия прекратилась после общегородского крестного хода с иконой Спаса Нерукотворного.

Ташлинская икона Божией Матери "Избавительница от бед" чудесным образом явилась в октябре 1917 года, там, где она появилась забил источник.