В Сочи почти месяц будет проходить "Парад фейерверков"

Уже сегодня, 18 июня, в сочинском Олимпийском парке начнется "Парад фейерверков", который будет проходить по 15 августа, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Жителей и гостей города-курорта ждут последние достижения в области пиротехнического искусства: им предстоит увидеть выступления лучших пиротехнических команд страны - победителей крупнейших российских и международных фестивалей фейерверков, передает портал Юга.ру.

Гостям парада продемонстрируют различные пиротехнические фигуры: огненные колеса, фонтаны, водопады и "живой" огонь высотой до 10 метров, а часть представлений будут настоящими спектаклями с продуманным сюжетом и драматургией, в основе каждого из которых будет лежать своя концепция.

Парад фейерверков будет начинаться в 21:00, его будет предварять шоу свето-музыкального фонтана Олимпийского парка