Митинг сторонников Пашиняна в Ереване перерос в шествие по городским улицам

Сторонники исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна после завершения митинга в поддержку политика перед досрочными парламентскими выборами последовали за ним по городским улицам.

В митинге приняло участие несколько тысяч человек. После него демонстранты начали шествие по улице Амиряна. Вдоль дороги колонну сопровождали полицейские.

Демонстранты дошли до площади Франции, где премьер сел в кортеж и отправился на дебаты. Шествие продлилось около 30 минут, передает ТАСС.

Напомним, 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. В них примут участие 21 партия и четыре блока.