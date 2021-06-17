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Митинг сторонников Пашиняна в Ереване перерос в шествие по городским улицам

Митинг сторонников Пашиняна в Ереване перерос в шествие по городским улицам

Сторонники исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна после завершения митинга в поддержку политика перед досрочными парламентскими выборами последовали за ним по городским улицам.

В митинге приняло участие несколько тысяч человек. После него демонстранты начали шествие по улице Амиряна. Вдоль дороги колонну сопровождали полицейские.

Демонстранты дошли до площади Франции, где премьер сел в кортеж и отправился на дебаты. Шествие продлилось около 30 минут, передает ТАСС.

Напомним, 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. В них примут участие 21 партия и четыре блока.

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Вестник Кавказа

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