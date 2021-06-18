В Ростове открывается персональная выставка Оксаны Бегма 

Сегодня, 18 июня, в художественной галерее "Ростов" откроется персональная выставка "Эмоции" донской художницы Оксаны Бегма.

"Ключевая тема новой выставки - красота в ее многоликости... В экспозиции собраны картины, которые передают эмоциональный заряд восторга и представляют собой своеобразный слепок мгновений мимолетного удивления", – говорится в пресс-релизе мероприятия, передает "АиФ-Ростов".

Картины будут бесплатно представлены посетителям в большом зале галереи до 25 июля, - сообщили организаторы выставки.

Оксана Бегма родилась в донской столице 10 апреля 1973 года. В 1992 году с красным дипломом окончила Ростовское художественное училище имени Грекова, а еще через три года – художественно-графический факультет РГПУ. В 1995 году она стала членом Союза Художников России.

Работы художницы украшают музеи Ростова и Таганрога, а также Парк искусств "Музеон". Ее картина "Лето" находится в коллекции Музея Краеведения в словацком городе Брезно и в других частных собраниях по всему миру.