Для юных майкопчан заработают дворовые площадки

В первых числах июля в столице Адыгеи откроются детские дворовые площадки, на которых для маленьких майкопчан во время летних каникул организует досуг отдел воспитания и молодежной политики Комитета по образованию городской администрации в рамках муниципальной программы "Молодежь столицы Адыгеи".

На них пять дней в неделю детей будут ждать конкурсы, соревнования и игры на свежем воздухе в компании вожатых - студентов местных колледжей и вузов, пояснили в Комитете по образованию, передает "АиФ-Адыгея".

Это поможет ребятам интересно провести время в компании друзей-сверстников, при этом им не нужно будет покидать свой микрорайон, рассказали в Комитете.

Адреса площадок и время их работы будут опубликованы на сайте администрации maikop.ru и в социальной сети Instagram, говорится в сообщении.