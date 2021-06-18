Военный форум "Армия-2021" пройдет в Абхазии

Парк "Патриот" в Абхазии примет международный военно-технический форум "Армия-2021", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В Абхазии на территории парка "Патриот" российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Гудауте 26 августа состоится открытие международного военно-технического форума "Армия-2021". Форум продлится три дня, перед гостями выступят творческие коллективы, будет работать полевая кухня и пункты отбора на военную службу по контракту", - сказано в сообщении.

На протяжении всего форума посетителям продемонстрируют современные образцы оружия и техники российской военной базы. По данным округа, в показе будет представлено более 350 единиц техники.