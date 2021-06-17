В Узбекистане по турецкому проекту построят новый город

В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству города "Новый Андижан".

Сообщается, что проект нового города подготовили турецкий специалисты. Проект будет реализован в восемь этапов, пишет Podrobno.uz.

"Вот уже два-три года мне не дает покоя решение жилищного вопроса в Андижане. <…> Поэтому мы решили действовать с расчетом на перспективу и приступили к строительству нового города. Здесь построят более 130 тыс многоквартирных домов, будут жить свыше 450 тыс человек", – сообщил президент.

Общая площадь Нового Андижана составит 4 тыс га, половину займут жилые дома, социальные объекты, промышленные зоны, объекты обслуживания. Еще на двух тысячах гектарах в новом городе создадут зеленые зоны.