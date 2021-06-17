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В Керчи восстановили водоснабжение

В Керчи восстановили водоснабжение

Ресурсоснабжающая организация ГУП "Вода Крыма" сообщила о восстановлении снабжения водой затопленных районов Керчи, Ленинского и Кировского районов.

Жители региона остались без воды после подтопления насосных станций в результате сильных дождей.

"Специалистами филиала "Вода Крыма" водоснабжение в городе Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено", - сообщили в ГУМЧС России по республике Крым.

В Крыму введен режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, за ночь в некоторых районах выпало почти две месячные нормы осадков, дождь на полуострове продолжается.

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Вестник Кавказа

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