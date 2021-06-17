Страны Персидского залива требуют расширить тематику переговоров с Ираном

Главы внешнеполитических ведомств страны Персидского залива сошлись во мнении, что было бы опасно отделять ядерную сделку мировых держав (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с Ираном от ракетной программы и "дестабилизирующего поведения Тегерана", и повторили призыв к включению этих вопросов в повестку переговоров.

Reuters сообщает, что мировые державы и Иран вступили в шестой раунд переговоров в Вене в субботу, чтобы возродить ядерный пакт 2015 года, против которого выступили Саудовская Аравия и ее союзники. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году. Президент США Джо Байден хочет восстановить сделку, от которой отказался его предшественник Дональд Трамп.

Тегеран выступает против любых попыток добавить к соглашению другие вопросы в дополнение к тем, на которые он согласился в обмен на отмену международных санкций.

Министры иностранных дел арабских стран Персидского залива призвали заключить сделку с более жесткими ограничениями и более длительным сроком действия и "привязать к ней практические шаги по укреплению доверия", чтобы предотвратить гонку вооружений и дальнейший конфликт в регионе. В заявлении, сделанном после встречи в Эр-Рияде, сказано, что "страны Персидского залива должны участвовать в глобальных переговорах с Тегераном" и "готовы сотрудничать, а также работать над иранским ядерным досье... на основе уважения суверенитета и добрососедства". В заявлении подчеркивается "опасность отделения последствий ядерной сделки" от иранской ракетной программы и поддержки региональных группировок, а также содержится призыв к Тегерану серьезно заняться переговорами во избежание эскалации конфликта.

Саудовская Аравия и Иран, разорвавшие связи в 2016 году, начали прямые переговоры в апреле в Ираке, направленные на сдерживание напряженности. Они вовлечены в противостояние, которое охватывает весь регион, в том числе Йемен, где военная коалиция во главе с Эр-Риядом уже более шести лет борется с хуситским движением, связанным с Ираном.