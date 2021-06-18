Кому нужен Зангезурский коридор

За последние три десятилетия карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном оказал значительное влияние на геоэкономическую ситуацию на Южном Кавказе. Незаконные территориальные притязания Армении к Азербайджану в начале 1990-х привели к Первой Карабахской войне и оккупации 20% международно признанных территорий Азербайджана.

В связи с оккупацией Азербайджан и Турция закрыли свои границы и приостановили экономические отношения с Арменией. В результате около 80% международных границ Армении было закрыто, и страна фактически оказалась в экономической блокаде. Оккупация также негативно повлияла на экономические отношения в регионе и его развитие, пишет ведущий аналитик Центра анализа международных отношений Азербайджана Орхан Багиров в статье для Eurasia Review.

Армения сама стала наиболее пострадавший в экономическом плане страной в регионе. В период с 1991 по 2019 год 1,12 миллиона армян - около 31% населения - эмигрировало из-за социально-экономических проблем. За этот период Армения стала одной из беднейших стран мира, в 2019 году уровень бедности достиг 26,4%. Экономика Армении стала сильно зависеть от внешнего долга, при этом в 2020 году соотношение госдолга к ВВП достигло опасного уровня 67,3%.

Азербайджан же, несмотря на негативные последствия оккупации, сумел добиться быстрого развития своей экономики и реализовать важные совместные транспортные и энергетические проекты с другими странами региона, такими как Грузия и Турция.

Несмотря на болезненные экономические последствия оккупации для Армении и ее негативное влияние на развитие региона, правительство Армении не отказалось от агрессивной политики. Эта ситуация вынудила Азербайджан прекратить оккупацию с помощью контрнаступательной операции после очередных провокаций армянской стороны на линии соприкосновения 27 сентября 2020 года, что послужило началом Второй Карабахской войны.

Во время 44-дневной войны, которая закончилась подписанием при посредничестве России трехстороннего соглашения о прекращении огня 9-10 ноября 2020 года, азербайджанская армия добилась выхода ВС Армении со своей территории и восстановления территориальной целостности. Соглашение также предусматривает восстановление экономических и транспортных связей в регионе и открытие Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении.

Пункты трехстороннего соглашения, касающиеся восстановления экономических и транспортных отношений, открывают широкие возможности для экономического развития стран региона и сотрудничества между ними. Через Зангезурский коридор Россия получит прямую сухопутную связь с Арменией. Турция будет напрямую связана с Азербайджаном и тюркским миром Центральной Азии. Азербайджан сможет снять блокаду с Нахчывана. Армения также может извлечь выгоду из всех этих новых возможностей, если решит вернуться к мирным переговорам. С помощью нового коридора Армения получит наземное транспортное сообщение с Россией и сможет выйти на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Еще одним преимуществом Зангезурского коридора, как для Армении, так и для Ирана, станет восстановление железнодорожного сообщения между ними, которое было закрыто в связи с оккупацией территорий Азербайджана.

Несмотря на потенциальные преимущества Зангезурского коридора, националистические силы в Армении выступают против его открытия, поскольку считают коридор угрозой национальным интересам Еревана. По их мнению, из-за его открытия Армения откажется от части своего суверенитета, поскольку по трехстороннему соглашению Россия, а не Армения будет контролировать коридор. Недовольство армянского общества по поводу открытия Зангезурского коридора даже побудило премьер-министра Пашиняна заявить, что Армения не будет обсуждать открытие Зангезурского коридора. Однако очевидно, что в этом случае Пашинян просто пытался не потерять поддержку избирателей на предстоящих парламентских выборах, ведь он не может выступить против открытия коридора, поскольку лично подписал соглашение от 9-10 ноября.

Некоторые армянские эксперты выступали за открытие Зангезурского коридора еще до Второй Карабахской войны. В отчете International Alert за 2014 год "Восстановление железных дорог на Южном Кавказе: оценка потенциального экономического эффекта", написанном в соавторстве с армянскими экспертами и посвященном маршруту Карс – Гюмри – Нахчыван – Мегри – Баку, отмечалась важность Зангезурского коридора. Особое внимание было уделено преимуществам восстановления железнодорожного сообщения между Ираном и Арменией и выходу Армении на турецкий рынок. По сути, армянские эксперты в этом отчете выступали за открытие Зангезурского коридора.

Перечисленные преимущества Зангезурского коридора демонстрируют, что его открытие принесет пользу всем странам региона, в том числе Армении. Последние тридцать лет доказали, что незаконные территориальные претензии к соседям приводят к социально-экономическим проблемам и мешают в полной мере использовать возможности регионального развития. Теперь перед Арменией открывается прекрасная возможность прекратить экономическую блокаду и решить свои глубоко укоренившиеся социально-экономические проблемы. Таким образом, сопротивление Армении открытию Зангезурского коридора вызовет разрушительные последствия и в целом будет означать отказ выполнять условия соглашения о прекращении боевых действий.

Отказавшись от создания этого коридора, Армения пойдет против интересов России - своего основного экономического партнера - и других стран региона, что приведет к ухудшению отношений и углублению экономической блокады. Эти факторы показывают, что независимо от того, какая партия придет к власти на предстоящих парламентских выборах, Армения не может выступить против восстановления региональных транспортных связей и открытия Зангезурского коридора, поскольку это единственный путь к экономическому выживанию Армении в будущем.