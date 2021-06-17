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Стало известно, когда вакцина "Спутник Лайт" поступит в оборот

Стало известно, когда вакцина &quot;Спутник Лайт&quot; поступит в оборот

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" выйдет в оборот через 1,5 недели - к июлю, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Через 1,5 недели "Спутник Лайт" выйдет с контроля, в оборот. Он будет использовать в том числе для ревакцинации", - заявил он, пишет РИА Новости.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от коронавируса и первая однокомпонентная. Ее эффективность составляет чуть менее 80%.

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Вестник Кавказа

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