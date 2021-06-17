В МИД России рассказали, почему российских СМИ не было на пресс-конференции Байдена

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила, почему российских журналистов не было на пресс-конференции президента США Джо Байдена в Женеве.

"Плохо, что американцы не пустили российских журналистов на свою пресс-конференцию… У нас в первых рядах сидели как раз американские журналисты", - сказала Захарова в эфире телеканала RTVI.

По ее словам, недопуск российских журналистов связан с тем, что американская сторона боится неудобных вопросов. "Вся история про нецензурирование медиапространства, отсутствие контроля над журналистами, свободы… все теория, практика - вот!" - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Но на раздельную конференцию американской стороны не пустить российских журналистов или заранее их не пригласить - это был их большой проигрыш, они были абсолютно неправы", - резюмировала Захарова.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США. После встречи лидеры двух стран провели пресс-конференции.