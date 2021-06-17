Собянин: Москва близка к жестким ограничениям из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на встрече с рестораторами, что городские власти находятся очень близко к ужесточению мер по борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям", - цитирует его РИА Новости.

По словам градоначальника, несмотря на увеличение мощностей столичных больниц и расширение коечного фонда, возможности города не безграничны.

Собянин отметил, что главное сейчас - провести вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 260 089 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 106 615 жителей столицы, умерли – 21 198.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 177 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 264 047 случаев заражения.