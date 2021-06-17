В Кабардино-Балкарии снова вводят удаленку для 30% сотрудников

В Кабардино-Балкарии с 19 июня для борьбы с распространением коронавируса вводится удаленный режим работы для трети сотрудников, говорится в указе главы республики Казбека Кокова, опубликованном на его сайте.

"Осуществить перевод не менее 30% штатных работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, включая работников из числа граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, на дистанционную работу", - говорится в указе, пишет "Интерфакс".

Удаленка не коснется тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

При этом, вакцинированные сотрудники не будут учитываться при определении количества работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы.