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Турция и США не достигли договоренности по российским С-400

Турция и США не достигли договоренности по российским С-400

Договоренность по приобретенной Турцией у России зенитной ракетной системе С-400 не была достигнута в ходе встречи президентов США и Турции Джо Байдена и Тайипа Реджепа Эрдогана, заявил в четверг представитель Белого дома.

"Что касается С-400, они [Байден и Эрдоган] обсудили это. Договоренности не было достигнуто. Было решено продолжить диалог по С-400", - рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на спецбрифинге по итогам европейского турне Байдена.

Он добавил, что Байден и Эрдоган договорились, что США окажут Турции помощь в охране аэропорта Кабула после ухода НАТО из Афганистана.

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Вестник Кавказа

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