Байден готов встретиться с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден готов провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил в ходе специального телефонного брифинга для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, такая встреча может состояться на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Риме.

"Он [Байден] в перспективе будет искать возможности взаимодействовать с Си Цзиньпином. В данный момент каких-то конкретных планов у нас нет. Но я бы отметил, что оба лидера, вероятно, будут находится на [саммите] Группы двадцати в Италии в октябре", - цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Он также подчеркнул, что США и Китай "достаточно скоро" приступят к обсуждению "верных модальностей" взаимодействия лидеров двух стран.

Напомним, саммит G20 должен пройти в Риме 30-31 октября 2021 года.