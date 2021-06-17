Крупный пожар случился на складах во Владимирской области

В четверг вечером в городе Струнино Владимирской области загорелись производственные склады, площадь возгорания приближается к 10 тыс кв м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Происходит горение в двух цехах, котельной и готовой продукции на предварительно общей площади 9 250 кв. м", - уточнили в МЧС, пишет ТАСС.

В здании расположено деревообрабатывающее предприятие, в тушении заняты 15 единиц спецтехники и 40 человек личного состава.

Информации о пострадавших при пожаре нет.