Евро-2020: Бельгия одержала волевую победу над Данией

Только что в Копенгагене завершился чемпионата Европы по футболу в группе B между сборными Дании и Бельгии.

Победу со счетом 2:1 одержали бельгийцы.

На гол нападающего датчан Юссуфа Поульсена, забитый на 2-й минуте, бельгийцы ответили точными ударами Торгана Азара (54-я минута) и Кевина де Брюйне (70-я минута).

Таким образом, Бельгия набрала 6 очков в группе B и гарантировала себе выход в плей-офф. Вторую строчку на данный момент занимает сборная России, в активе которой три очка. Идущая на третьем месте Финляндия набрала столько же очков, однако уступает российской команде по дополнительным показателям. Замыкает квартет Дания (0 очков).