Хабиб Нурмагомедов рассказал о шансах сборной России на Евро-2020

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оценил шансы сборной России по футболу на чемпионате Европы.

"На данный момент идет спад, но такое бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России - выйти из группы", - цитирует Хабиба Prosports.kz.

По его словам, это точно не лучшая сборная России за всю историю. "Считаю, что лучшие сборные были в начале и середине 2000-х", - добавил экс-чемпион UFC.

Нурмагомедов также отметил, что российской команде не хватает лидера на поле. "Могу сказать, что нет лидера команды. А если он есть, то он не выполняет свой функции", - сказал боец.

Напомним, сборная России на Евро-2020 выступает в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. На данный момент российская команда занимает второе место.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.