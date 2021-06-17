Между Казахстаном и Черногорией появится ежедневный прямой рейс

Авиакомпания Air Astana запустила прямой рейс между аэропортами Подгорицы и Алматы.

"Запуск авиасообщения между Казахстаном и Черногорией станет подспорьем в формировании конкурентоспособного и устойчивого туристического рынка между двумя странами. Мы рады оказать нашим клиентам высокие стандарты обслуживания на этом новом направлении", - уверен вице-президент Air Astana по маркетингу и продажам Ричард Леджер.

С 9 июня в Подгорицу осуществляются рейсы из Нур-Султана и Алматы.

С 21 июня рейсы в Черногорию будут осуществляться ежедневно.

Добавим, что 6 июля в Подгорице откроется казахстанское консульство, планируется также открыть офис в курортной Будве.