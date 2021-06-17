Шторм, гроза и шквал ожидаются на курортах Азовского моря

По прогнозам синоптиков, до конца суток 17 июня на побережье Азовского моря вероятен шторм.

Действует предупреждение в связи с сильными дождями, грозами, градом и ветром. Гроза, шквалистый ветер до 25 м/с, плохая видимость (до 500 метров) и волны высотой от 0,8 до 1,3 метра прогнозируются по восточной части Азовского моря, в том числе на побережье Ейского и Темрюкского районов, сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Штормовое предупреждение действует до конца суток 17 июня на всей территории Краснодарского края.