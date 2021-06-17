Семерых жителей Карачаево-Черкесии и Ставрополья будут судить за незаконную торговлю оружием

Семеро жителей Карачаево-Черкесии и Ставропольского края предстанут перед судом за незаконную торговлю оружием. Об этом сообщили в прокуратуре КЧР.

Уголовное дело в отношении обвиняемых рассмотрит Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесии, передает "Интерфакс-Юг".

В республиканской прокуратуре рассказали, что в ходе предварительного следствия была установлена причастность обвиняемых к совершению 17 преступлений, в том числе к 11 фактам сбыта оружия.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у фигурантов 12 единиц огнестрельного оружия и 11 боеприпасов.