Генсек ООН рассчитывает на сокращение ядерных арсеналов после встречи Путина и Байдена

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что договоренности, достигнутые накануне на российско-американском саммите, приведут к сокращению количества ядерного оружия в мире. Об этом сообщил сегодня официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствовал намерение РФ и США вести диалог о взаимной стратегической стабильности и выразил надежду, что это приведет к конкретным мерам по ограничению вооружения, включая дальнейшее сокращение мировых ядерных арсеналов", - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.