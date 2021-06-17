Египет получил партию "Спутника V" от "Ростеха"
Госкорпорация "Ростех" отправила в Египет в качестве гуманитарной помощи партию "Спутника V".
Самолет с вакциной приземлился в четверг в Каире. Помощь оказана в связи со сложной ситуации с распространением коронавируса в Египте, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Всего поставлено восемь тысяч доз для вакцинации четырех тысяч человек", - уточнили в "Ростехе".
По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сложная эпидситуация "в дружественной стране несомненно требует нашего участия и поддержки".
Отметим, что значительная часть товарооборота между Россией и Египтом приходится на продукцию предприятий Ростеха.
Вестник Кавказа
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