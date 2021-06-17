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Египет получил партию "Спутника V" от "Ростеха"

Египет получил партию &quot;Спутника V&quot; от &quot;Ростеха&quot;

Госкорпорация "Ростех" отправила в Египет в качестве гуманитарной помощи партию "Спутника V".

Самолет с вакциной приземлился в четверг в Каире. Помощь оказана в связи со сложной ситуации с распространением коронавируса в Египте, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Всего поставлено восемь тысяч доз для вакцинации четырех тысяч человек", - уточнили в "Ростехе".

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сложная эпидситуация "в дружественной стране несомненно требует нашего участия и поддержки".

Отметим, что значительная часть товарооборота между Россией и Египтом приходится на продукцию предприятий Ростеха.

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Вестник Кавказа

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