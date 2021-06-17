Отели Севастополя будут принимать только туристов с антителами к коронавирусу

В Севастополе решили ограничить прием туристов без антител к коронавирусу. Такое предложение в ходе заседания регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса выдвинул губернатор Михаил Развожаев.

"Кроме того, предлагаю … в гостиницах, в официальных местах размещения расселять только при наличии сертификата о вакцинировании, который распечатывается на Госуслугах, либо справки о том, что переболел ковидом и есть антитела, которая выдаётся при выписке. Все остальное размещение в гостиницах ограничить на этот период", - заявил он, пишет РИА Новости.

В Севастополе, по рекомендации Роспотребнадзора, вводится ряд ограничений: запрет на работу общепита, клубов и дискотек с 23.00 до 8.00 (возможна продажа на вынос) и проведение массовых мероприятий. Выпускные вечера допускается провести на открытом воздухе, людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сотрудникам сферы общепита и туризма рекомендовано привиться от COVID-19.

В Севастополе заболеваемость за неделю увеличилась в 1,5 раза, заболеваемость - в 1,3 раза.