Коков запретил проводить массовые мероприятия в Кабардино-Балкарии

С 19 июня в Кабардино-Балкарии ужесточаются коронавирусные ограничения. Соответствующий указ подписал сегодня глава республики Казбек Коков.

В документе, опубликованном на сайте руководителя региона, сказано, что с субботы вводится запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Ограничение в части предельной численности участников мероприятий не распространяется на официальные мероприятия, проводимые по решению государственных органов.

Согласно указу, работодателям рекомендуется осуществить перевод не менее 30% работников, включая лиц в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, на дистанционную работу. Исключение о сделано лишь для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органов власти и организаций.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 24 557 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 23 813 жителей региона, умерли – 479.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 177 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 264 047 случаев заражения.