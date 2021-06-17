Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается и требует новых решений

В Москве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом, что является неожиданным для властей, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - отметил мэр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

По его словам, в Москве циркулируют новые, более агрессивные штаммы. "Нужно понимать, что сейчас ситуация у нас просто другая, и она требует других решений", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что по предварительным данным, завтра количество заболевших в столице превысит 9 тыс человек, тогда как десять дней назад в сутки выявлялось около трех тысяч - это означает рост в три раза.

"Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости", - признал мэр столицы.