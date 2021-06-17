В Минздраве сообщили о 30-процентном росте заболеваемости COVID-19 за неделю

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекций, что заболеваемость COVID-19 в стране за неделю выросла на 30%.

"Особенность настоящего периода заключается в том, что прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет", - сказал глава Минздрава.

При этом он отметил, что в данной категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 177 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 264 047 случаев заражения.