Узбекистан сократит рейсы в Индию из-за ухудшения ситуации с COVID-19

С 18 июня национальная авиакомпания Uzbekistan Airways сократит количество рейсов из Ташкента в Дели. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Соответствующее решение было принято на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19 в Индии.

В авиакомпании отметили, что число рейсов в неделю сокращается с двух до одного, передает Газета.uz.

Напомним, с 5 марта 2021 года Uzbekistan Airways возобновили регулярные полеты в Индию. Рейс Ташкент-Дели осуществлялся два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 177 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 264 047 случаев заражения.