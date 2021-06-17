Грузия и Ватикан заключили первый меморандум о взаимосотрудничестве

Грузия и Ватикан впервые за всю историю грузино-ватиканских дипломатических отношений подписали меморандум о взаимосотрудничестве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента страны.

Документ был подписан в ходе официального визита президента Саломе Зурабишвили в Ватикан.

В ходе встреч, прошедших в первый день официального визита главы государства, были рассмотрены те возможности, которые позволят грузинским студентам и исследователям учиться в учебных лабораториях Музея Ватикана и пройти шестимесячную практику в семи разных мастерских.

Второе направление сотрудничества связано с проведением выставок, а третье – с привлечением представителей Музея Ватикана к реставрационным и консервационным работам в Грузии. Данные вопросы были рассмотрены на встрече президента Грузии с директором Музея Ватикана Барбарой Яттой.

Зурабишвили также провела встречу с директором исторического архива Ватикана кардиналом Луисом Антонио Тагле.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Ватикан 16 июня. В рамках поездки глава государства встретится с Папой Римским Франциском.