МИД Ирана: мы ближе к соглашению по ядерной сделке, чем когда-либо

Соглашение по ядерной сделке Ирана значительно приблизилось, но еще остаются вопросы для переговоров, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в Катаре.

"Я думаю, что мы ближе к соглашению, чем когда-либо, но остаются еще основные вопросы, по которым мы будем вести переговоры", - сообщил представитель иранского МИД.

По его словам, на переговорах в Вене по СВПД "удалось добиться отличного и ощутимого прогресса по различным вопросам".

"Иран хочет убедиться, что в будущем американские президенты не поступят аналогично Дональду Трампу и не станут выходить из сделки", - подчеркнул Аракчи.