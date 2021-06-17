Индийский штамм коронавируса оказался вдвое тяжелее британского

Медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование группы ученых, согласно результатам которого, наиболее опасный штамм коронавируса - индийский.

Исследователи сравнили данные пациентов, перенесших коронавирус в Шотландии. Оказалось, что у тех, кто болеет индийским штаммом, риск госпитализации в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским штаммом.

Также выяснилось, что вакцинация гораздо лучше защищает от британского штамма, чем от индийского. При этом ученые отмечают, что прививка - эффективный метод снизить риск инфицирования.