Евро-2020: Украина одержала победу над Северной Македонией

В Бухаресте только что закончилась встреча чемпионата Европы по футболу в группе C между сборными Украины и Северной Македонии.

Победу со счетом 2:1 одержали украинцы.

Первый мяч в игре был забит на 29-й минуте – отличился украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Спустя пять минут нападающий Роман Яремчук во второй раз поразил ворота сборной Македонии. На 57-й минуте Эзджан Алиоски отыграл один мяч, однако на большее не македонцев не хватило.