Дорожный конфликт в Самаркандской области завершился массовой дракой

В Самаркандской области Узбекистана между двумя водителями произошла ссора, переросшая в массовую драку.

Случай произошел накануне вечером в махалле "Дехканабад" Ургутского района.

В местном УВД сообщили, что примерно в 22:30 по местному времени двое мужчин устроили драку неподалеку от проезжей части. Постепенно в драку стали вмешиваться прохожие. В результате инцидента двое граждан получили травмы, их госпитализировали в Ургутское районное медицинское объединение.

По данному факту проводится доследственная проверка, передает Podrobno.uz